Austria Wien stattet Youngster mit Profivertrag aus

Luca Pazourek erhält bei der Wiener Austria seinen ersten Profivertrag. Der 19-Jährige unterschreibt bei den Veilchen ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2028.

Der Flügelspieler kickt seit 2016 für die Austria, absolvierte für die Young Violets in der 2. Liga 30 Spiele und feierte im 342. Wiener Derby sein Bundesliga-Debüt.

„Ich bin überglücklich, meinen ersten Profivertrag bei der Austria unterschrieben zu haben. Bei mir ist es wirklich so, dass ich schon als kleiner Junge großer Austrianer war und immer hier spielen wollte. Das ist mir im Nachwuchs, in der Akademie und bei den Young Violets gelungen. Jetzt hat sich der Traum komplett erfüllt und ich bin bereit für die kommenden Aufgaben“, freut sich Luca Pazourek.

✍️ Austria Wien stattet Flügelspieler Luca Pazourek mit dessen ersten Profivertrag aus und bindet den seit Anfang Februar 19-Jährigen bis Sommer 2028 an den Klub.#faklive #Pazourek2028

@MrShaked pic.twitter.com/vwbTLo6VFe — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 28, 2024

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns sehr, mit Luca Pazourek ein weiteres ‚Austria-Kind‘ langfristig an den Verein gebunden zu haben. Luca hat alle Stufen im Nachwuchs und der Akademie durchwandert, war Teil der Academies Eleven und hat sich zuletzt auch sein Bundesliga-Debüt verdient. Nicht zuletzt aufgrund seiner tollen Athletik sehen wir in ihm viel Potential und sind auf seine weitere Entwicklung sehr gespannt. Wir werden Luca dabei natürlich so gut es geht unterstützen, gerade jetzt, wo er auch dank unseres dualen Bildungsweges am Ballsportgymnasium kurz vor der Matura steht.“

Bild: GEPA