Bayern heiß auf Barca-Talent? Sky ordnet Gerüchte ein

Der FC Bayern soll nach verschiedenen Medienberichten ein starkes Interesse an Barcelona-Youngster Mikayil Ngor Faye haben und einen Transfer im Sommer anvisieren. Auch Leeds-Talent Archie Gray wurde mit dem FCB in Verbindung gebracht.

Nach Informationen von Sky haben die Münchner den 19-jährigen Senegalesen nicht erst seit der U17-WM 2019 im Blick. Der FC Bayern verfolgt auch weiterhin seine Entwicklung, dennoch ist der Spieler aktuell kein heißes Thema an der Säbener Straße.

Faye wechselte 2023 zum FC Barcelona Atletic, der zweiten Mannschaft der Katalanen, die in der dritten spanischen Liga spielt. Dort kam er bislang in 25 Partien zum Einsatz und erzielte in diesen vier Tore. Ende März feierte Faye sein Debüt für die senegalesische A-Nationalmannschaft. Dort stand der 1,86-Meter große Innenverteidiger beim 3:0 gegen Gabun im Freundschaftsspiel direkt in der Startelf und erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Bei den Profis kam er bislang noch nicht zum Einsatz.

Leeds-Talent kein heißes Thema

Laut einem Bericht des Portals HITC soll der FCB auch Archie Gray von Leeds United ins Visier genommen haben. Die Bayern kennen die Schwächen und Stärken des 18-jährigen Engländers.

Noch hat es nach Sky-Informationen aber keinen Kontakt mit dem Berater des U21-Nationalspielers gegeben. Das Thema ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht heiß. In dieser Saison lief das Talent sowohl als zentraler Mittelfeldspieler als auch als Rechtsverteidiger auf und kommt auf bislang 41 Spiele in der zweiten englischen Liga, ein Tor und zwei Vorlagen.

(Florian Plettenberg & Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago