Ben Yedder zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der französische Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder von der AS Monaco ist wegen Steuerhinterziehung in Spanien zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 133.798,70 Euro verurteilt worden. Das teilte am Dienstag ein Gericht in Sevilla mit. Ben Yedder spielte von 2016 bis 2019 für den FC Sevilla.

Das Urteil wurde im Einvernehmen aller Parteien erwirkt. Wenn Ben Yedder innerhalb der nächsten zwei Jahre keine Straftat begeht, muss er nicht ins Gefängnis.

