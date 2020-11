BVB-Boss Watzke verrät vor Gipfeltreffen: Darum bin ich von Kimmich genervt

Am Samstag kommt es zum Showdown der deutschen Schwergewichte: Vizemeister Borussia Dortmund fordert Titelverteidiger FC Bayern (live bei Sky). Vor dem Gipfeltreffen hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verraten, warum er von Joshua Kimmich genervt ist.

“Das ist ja pure Fantasie, schon rein wirtschaftlich gedacht. Ganz grundsätzlich: Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich. Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass, eine wahnsinnige Entwicklung. Der Junge imponiert mir”, antwortete Watzke gegenüber der Sport Bild auf die Frage, welchen Bayern-Spieler er gerne in den Reihen des BVB hätte.

Der Boss der Dortmunder weiß jedoch, was er an seinem Kader hat: “Aber wir haben in den vergangenen Monaten auch weitere gute, gierige Typen dazubekommen: Haaland, Can, Bellingham.”

Ob Watzke auch am Samstag wieder von Kimmich genervt ist, wird sich zeigen.

