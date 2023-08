Bye, Theo! Arsenal-Legende beendet Karriere mit 34

Theo Walcott hat seine Profikarriere beendet. Der 34-Jährige verabschiedete sich auf Social Media mit einem Highlight-Video seiner Profi-Laufbahn von der Fußball-Welt. Der 47-malige englische Nationalspieler, der zwölf Jahre lang für den FC Arsenal aktiv war und 108 Tore für die Gunners erzielte, lief zuletzt für Premier-League-Absteiger FC Southampton auf.

Bei den Saints war er einst ausgebildet worden, ehe er im zarten Alter von 16 Jahren zu den Nordlondonern kam. 2006 wurde Walcott mit 17 Jahren und 75 Tagen jüngster englischer Nationalspieler jemals. Diese Bestmarke hält er bis heute und wird sie also nun also auch erst einmal in seinen Fußball-Ruhestand tragen.

(skysport.de) / Bild: Imago