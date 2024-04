Nach Meisterschaftsgewinn: Inter feiert nächsten Sieg

Der frischgebackene italienische Meister Inter Mailand hat am Sonntag seine Heimfans mit einem 2:0-Erfolg gegen Torino beschenkt.

Hakan Calhanoglu entschied die Partie mit einem Doppelpack. Im Anschluss feierte das Team von Marko Arnautovic, der in der 72. Minute eingewechselt wurde, den am Montag durch einen Sieg im Mailänder Derby eroberten „Scudetto“ samt Spielerfamilien und Fans. Bei den Turinern war ÖFB-Legionär Valentino Lazaro 63 Minuten lang im Einsatz.

Nach der ausgelassenen Party unter der Woche ging es Inter zunächst behäbig an. Dosenöffner für die „Nerazzurri“ war schließlich ein Platzverweis für die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte, als Adrien Tameze wegen einer Notbremse gegen Henrikh Mkhitaryan (49.) von Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi mit Rot in die Kabine geschickt wurde. Caputi stand übrigens einem komplett aus Frauen bestehenden Refereeteam vor, ein Novum in der Serie A.

Den ersten Inter-Treffer leitete Lazaro mit einem Ballverlust vor dem eigenen Strafraum ein, Calhanoglu netzte sehenswert ein (56.). Nur wenig später gab es nach einem Foulspiel an Marcus Thuram Elfmeter, den der Türke zu seinem zweiten Treffer sicher verwandelte. Nach dem Schlusspfiff enthüllten die Inter-Spieler auf dem Rasen ein Banner mit zwei goldenen Sternen für die nun 20 Meistertitel.

