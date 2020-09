City-Star Gündogan positiv auf Coronavirus getestet

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der englische Vizemeister am Montag mit. Der 29-Jährige befolgt nach Angaben des Vereins nun die Corona-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befindet sich in einer zehntägigen Selbstisolation. Gündogan würde damit drei Spiele von City verpassen. Manchester startete am Montagabend gegen Wolverhampton in die neue Saison.

(APA)

Beitragsbild: Getty