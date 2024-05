Bundesliga-Trio profitiert von Dortmund-Sieg gegen PSG

Die deutsche Bundesliga hat in der kommenden Saison fünf Startplätze in der Champions League. Nach dem 1:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain ist die deutsche Eliteliga nicht mehr von einem der beiden Top-Plätze in der UEFA-Rangliste der laufenden Spielzeit zu verdrängen.

Jubeln dürfen somit der VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund selbst, die in der kommenden Saison neben Meister Bayer Leverkusen und Bayern München in der Königsklasse dabei sind. Gewinnt der BVB die Champions League und bleibt in der Liga Fünfter, würde sogar noch der Sechste der Bundesliga in die Königsklasse einziehen.

Der deutschen Bundesliga reicht mit 18,36 Punkten und knapp einem Zähler Vorsprung das Polster auf die nur noch mit Aston Villa international vertretene englische Premier League. Italien (19,429) führt das Ranking der Europäischen Fußball-Union an.

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird.

Zuletzt war die Bundesliga dank Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in der Saison 2022/23 mit fünf Startern in der Champions League vertreten.

(SID)/Bild: GEPA