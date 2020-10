via

via Sky Sport Austria

In der 85. Ausgabe unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis plaudert Kommentator Otto Rosenauer mit Sky Experte Alfred Tatar, Moderator Martin Konrad und LASK-Torhüter Alexander Schlager. Die starke Entwicklung des ÖFB-Spielers, die Chancen des LASK in der Europa League und die Zukunftspläne von Schlager sind u.a. die Themen in dieser Folge.

