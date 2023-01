Dank Isak: Newcastle schlägt Fulham und stellt neuen Klubrekord auf

via

Sky Sport Austria

Newcastle United ist in der englischen Fußball-Premier-League bis auf einen Punkt an den Zweiten Manchester City herangerückt.

Der Ligadritte durfte sich am Sonntag bei „Joker“ Alexander Isak bedanken, der zu Hause gegen Fulham in der 89. Minute den einzigen Treffer erzielte. Ein Elfmeter von Gäste-Stürmer Aleksandar Mitrovic (70.) landete zwar im Tor, dieses wurde aber nicht anerkannt. Newcastle ist 14 Ligaspiele unbesiegt, traf aber in den jüngsten drei Partien nur einmal.

Die kurioseste Situation im Spiel gab es in der 70. Minute. Der Serbe Mitrovic verwertete zwar den Strafstoß, hatte den Ball allerdings zuvor, da er ausgerutscht war, zweimal berührt.

(APA)/Bild: Imago