Mit Bayern vs. Real & BVB gegen PSG: Die Halbfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live bei Sky

In der kommenden Woche geht die Champions League mit den Halbfinal-Hinspielen in die entscheidende Phase. Mit Konrad Laimer und Marcel Sabitzer sind auch zwei Österreicher weiterhin im Rennen um die begehrteste Trophäe im europäischen Vereinsfußball. Ziel ist es, sich mit ihren Vereinen in den Hinspielen eine gute Ausgangslage für die Rückspiele zu schaffen. Alle Halbfinalspiele der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

Der Kracher Bayern mit Laimer gegen Real Madrid am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Am Dienstag starten die Halbfinalspiele der Champions League mit einem Giganten-Duell, wenn Bayern München auf Real Madrid trifft. Die Bayern mit Konrad Laimer konnten sich im Viertelfinale nach einem Unentschieden im Hinspiel durch einen knappen 1:0-Erfolg vor eigenem Publikum gegen den FC Arsenal durchsetzen. Zum Abschied peilt Thomas Tuchel nach einer durchwachsenen Saison mit den Münchnern nun das Finale im legendären Wembley Stadion an. Die Madrilenen setzten sich ihrerseits in einem spektakulären Viertelfinale erst im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Manchester City durch. Der spanische Tabellenführer geht damit in dieser Champions-League-Saison ungeschlagen in das Duell gegen die Bayern. Welches Team sich im Hinspiel durchsetzen kann, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Julian Baumgartlinger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch kommt es zum zweiten Halbfinale der Königsklasse, wenn Paris Saint-Germain bei Borussia Dortmund zu Gast ist. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der Gruppenphase, in welcher die Pariser zwar neben einem Unentschieden auch einen Sieg gegen die Dortmunder einfahren konnten, die Deutschen allerdings schlussendlich die Gruppe vor den Franzosen abschlossen. Auf dem Weg ins Halbfinale avancierte ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer für den BVB gegen Atletico Madrid zum Matchwinner, indem er nicht nur das entscheidende Tor im Rückspiel schoss, sondern auch mit zwei Vorlagen glänzen konnte. Luis Enrique konnte im Viertelfinale mit PSG seinen ehemaligen Arbeitgeber Barcelona aus dem Bewerb werfen und hofft nun den lang gehegten Wunsch der Pariser nach einem Champions-League-Titel erfüllen zu können. Das zweite Halbfinale sehen Sky Kund:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 1.

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Peter Stöger. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

