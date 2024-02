Dank Last-Minute-Treffer! Porto feiert Heimsieg gegen Arsenal

Der FC Porto feierte im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal durch einen Last-Minute-Treffer einen 1:0-Erfolg. Galeno erzielte mit einem herrlichen Treffer das Goldtor (90.+4) für die Hausherren.

Arsenal hielt den Ball oft in den eigenen Reihen, bei Ballbesitz von um die 70 Prozent blieben die „Gunners“ aber harmlos. Porto hatte nach 20 Minuten durch Galeno sogar eine sehr gute Chance auf die Führung, der Brasilianer traf nur Metall. Bei den Portugiesen absolvierte der 40-jährige Pepe in der Innenverteidigung seinen 119. Einsatz in der Champions League. Die gesamte Arsenal-Startelf kam auf 104 Bewerbspiele.

Porto verstand es über die gesamte Partie, die Kreise der gegnerischen Offensivspieler einzuengen und dazwischen Nadelstiche zu setzen. Arsenal ließ jedoch ebenfalls kaum etwas zu. Bis zur 94. Minute: Galeno konnte unbedrängt Maß nehmen und versenkte den Ball aus mehr als 20 Metern mit rechts wunderbar im langen Eck. Arsenal ist damit im Rückspiel in drei Wochen mehr als gefordert.

1:0 – Galeno (90.+4)





