Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Traditionsduell SK Rapid – SK Sturm live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr WAC – Salzburg, WSG Tirol – SV Ried und SCR Altach – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr LASK – Admira und TSV Hartberg – Austria exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend SK Rapid – SK Sturm live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Martin Stranzl am Samstag und Alfred Tatar am Sonntag

In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga warten erneut sechs spannungsgeladene Spiele auf die Fans. Unter anderem treffen im Traditionsduell am Sonntag der SK Rapid und der SK Sturm aufeinander.

Am Samstag startet der 9. Spieltag der heimischen Bundesliga mit den ersten drei Spielen. Die bisher makellosen Salzburger treffen in einem Gastspiel in Kärnten auf den WAC. Ob der Serienmeister im neunten Spiel den neunten Sieg holt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel trifft das Überraschungsteam aus Ried auf die WSG Tirol. Können die Oberösterreicher ihren Erfolgslauf fortsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem empfängt der SCR Altach Peter Pacults Austria Klagenfurt im Ländle. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die drei Partien werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Am frühen Sonntagnachmittag erwartet die Zuseher:innen zwei weitere spannende Duelle. Der LASK, bei dem es in der bisherigen Saison noch nicht rund läuft, empfängt Andreas Herzogs Admira. Beim zweiten Bundesliga-Auftritt von Andreas Wieland an der Seitenlinie der Linzer will der LASK einen Sieg einfahren. Ob ihnen dieser gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich ist die Wiener Austria in der Steiermark beim TSV Hartberg zu Gast. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zudem werden die beiden Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Zum Abschluss der 9. Runde treffen im Topspiel die beiden Traditionsvereine SK Rapid und SK Sturm aufeinander. Nach ihrem durchwachsenen Saisonstart wollen die Grün-Weißen im Duell mit dem Rivalen aus Graz einen Heimsieg feiern. Auf der Gegenseite legte Christian Ilzers SK Sturm bisher einen starken Auftakt hin. Als erster Salzburg-Verfolger visieren die Grazer auch im Topspiel Punkte an. Das Duell in Hütteldorf wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 25. September 2021

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – SK Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

Sonntag, 26. September 2021

13:30 Uhr:

LASK – FC Flyeralarm Admira live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA