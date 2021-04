Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das Entscheidungsspiel im Viertelfinale Kapfenberg Bulls – BC Vienna live

via

via Sky Sport Austria

Das Viertelfinal-Duell der bet-at-home Basketball Superliga zwischen den Kapfenberg Bulls und BC Vienna geht am morgigen Mittwoch in ein Entscheidungsspiel. Die Bulls konnten ihre erste Chance auf den Halbfinaleinzug nicht nutzen und mussten sich bei den Wienern mit 73:84 geschlagen geben.

Die Titelverteidiger und Serienmeister aus der Steiermark müssen daher zum ersten Mal seit dem verlorenen Finale 2014 in ein Entscheidungsspiel einer Playoff-Serie. Der BC Vienna hat beste Erinnerungen an Spiel fünf einer Serie gegen die Kapfenberg Bulls. Beim einzigen Meistertitel des 2010 gegründeten Clubs bezwangen die Wiener 2013 im Halbfinale ausgerechnet die Bulls mit 3:2. Ob ihnen dieser Erfolg wieder gelingt oder die favorisierten Steirer im Heimspiel ins Halbfinale einziehen, ist am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Mittwoch, 14. April 2021

18:55 Uhr

Kapfenberg Bulls – BC GGMT Vienna, live auf Sky Sport Austria 3

Moderator: Johannes Brandl

Kommentator: Gerfried Pröll

Beitragsbild: GEPA