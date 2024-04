Drei Österreicher auf Startliste für Giro d’Italia

Am 4. Mai beginnt mit dem Giro d’Italia die erste der drei Grand Tours im Radsport. Mit von der Partie sind laut vorläufiger Startliste auch drei Österreicher, genauer gesagt drei Oberösterreicher.

Der 30-jährige Felix Großschartner fungiert dabei als Edelhelfer im UAE-Team des Topfavoriten Tadej Pogacar (SLO). Auch Rainer Kepplinger (Bahrain) und Tobias Bayer (Alpecin) werden die 3.400,8 Kilometer über 21 Etappen bis zum Ziel am 26. Mai in Rom in Angriff nehmen.

Großschartner und Kepplinger fahren sich diese Woche noch bei der Tour de Romandie für den Giro ein. Insgesamt sind 176 Fahrer aus 22 Teams bei der ersten großen Landes-Rundfahrt dabei. Die Sieger der Jahre 2021 bis 2023, Egan Bernal, Jai Hindley und Primoz Roglic, sind nicht dabei.

(APA)/Bild: Imago