Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Kapfenberg Bulls gegen Oberwart Gunners live auf Sky Sport Austria

Kapfenberg Bulls gegen Oberwart Gunners am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Michael Ganhör moderiert und Erich Auer begleitet die Partie als Kommentator

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

In der Platzierungsrunde der bet-at-home Basketball Superliga steht bereits am morgigen Mittwoch die nächste Partie an. In der Steiermark empfangen die Kapfenberg Bulls die Oberwart Gunners. Zuletzt mussten sich die Bulls im Topspiel gegen Ligadominator BC Vienna mit 86:95 geschlagen geben, während auch die Gunners beim Gastspiel in Gmunden als Verlierer vom Platz gingen. Im letzten Aufeinandertreffen setzte sich Kapfenberg auch aufgrund von 26 Punkten von Forward Milos Grubor gegen die Gunners durch. Können die Steirer den Erfolg wiederholen oder gewinnen diesmal die Burgenländer? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 4. Die Partie wird von Michael Ganhör moderiert und Erich Auer fungiert als Kommentator.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Mittwoch, 6. April 2022

18:55 Uhr

Kapfenberg Bulls – Unger Steel Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Erich Auer

