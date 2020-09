Die Sky-Saisonvorschau: Admira

Nach kurzer Sommerpause startet am Freitag die tipico Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein) bereits wieder in ihre neue Saison. Vor dem Ligaauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Saisonvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum FC Flyeralarm Admira, zusammengestellt von Sky-Reporter Werner Peutsch.

Transfers:

Zugänge:

Josef Ganda (Augsburg ll)

Osman Hadzikic (FC Zürich)

Nikola Pejovic (Lokomotiva Zagreb/Leihspieler)

Stefan Maierhofer (WSG Tirol)

Lukas Malicsek (retour aus Horn)

Marco Hausjell (Horn)

Tomislav Tomic (Olympija Ljubljana)

Abgänge:

Markus Pink (Austria Klagenfurt)

Bjarne Thoelke

Fabio Strauss (Blau-Weiß Linz)

Jung-min Kim (retour nach Salzburg)

Kolja Pusch (KFC Urdingen)

Sinan Bakis (Heracles Almelo)

Daniel Toth (SV Stripfing)

Jonathan Scherzer (WAC)

Markus Lackner (zurück zu Sturm)

Mario Pavelic (zurück zu Rijeka)

Fabian Menig (Hallescher FC)

Seth Paintsil (SV Ried)

Budget: ca. 6,5 Millionen

Saisonziel:

Klassenerhalt

„Rising Stars“:

Aleksander Cirkovic, Muhammd-Cham Saracevic

Trainer:

Zvonimir Soldo (Vertrag bis 30.6.2021)

Funktionäre: Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt, CEO Thomas Drabek

Mögliche Aufstellung:

System-Varianten: 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2

Verletzte:

Marco Kadlec: Ermüdungsbruch am linken Mittelfuß (Testspiel SKU Amstetten)

Dominik Starkl: Kreuzbandriss (Vorbereitung Frühjahr)

Aufstellung + Ergebnis 1. Runde im Cup:

WSC Hertha Wels – FC Flyeralarm Admira: 0:3

Tore: ET Florian Maier, Doppelpack Aleksander Cirkovic

Spielanlage:

Jubelfußball ist von den Südstädtern nicht zu erwarten. Allerdings hat man schon in der Vorbereitung gezeigt, dass man über eine kompakte Defensive und den quirligen Flügelspielern in der Lage ist, schnell umzuschalten und die Stürmer in Szene zu setzen. Mit Stefan Maierhofer hat man zudem einen Ballverteiler an vorderster Front, der dem langen Ball nicht abgeneigt ist.

Prognose Vereinsredakteur:

Bei den Südstädtern ist nach einer enttäuschenden Saison, wo man bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt zittern musste, kein Stein auf dem anderen geblieben. Zwölf Spieler mussten den Verein verlassen und selbst Sportdirektor Ernst Baumeister wurde, nach Differenzen bezüglich der sportlichen Ausrichtung des Vereins, vor die Tür gesetzt.

Mit der Verpflichtung von Franz Wohlfahrt als Geschäftsführer Sport will sich der Verein nun strategisch und strukturell neu aufstellen. Hauptaugenmerk liegt auf der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison, im Hintergrund soll aber der gesamte Nachwuchsbereich umstrukturiert werden, um eine noch höhere Durchlässigkeit von der Akademie, über die Juniors bis hin zur Kampfmannschaft zu gewährleisten.

Trotz großem Umbruch wartet auf die Admira, wie bereits in der abgelaufenen Saison, ein heißer Tanz um den Klassenerhalt. Die Zusammenführung von Stefan Maierhofer und Erwin Hoffer wirkt im ersten Moment zumindest marketingtechnisch als genialer Schachzug, ob sie allerdings an die Leistungen ihrer erfolgreichen Vergangenheit anschließen können, steht auf einem anderen Blatt. Zudem wirkt der Kader noch ein wenig unausgeglichen. Ist man in der Defensive an fast allen Positionen doppelt bis dreifach besetzt, so hat man in der Offensive noch Handlungsbedarf.

Ein Backup für das Stürmerduo „Maierhoffer“ sucht man vergeblich und auch am Flügel ist man ein wenig dünn besetzt. Das Transferfenster ist zwar weiter geöffnet, allerdings sind Franz Wohlfahrt aufgrund überschaubarer finanzieller Möglichkeiten teilweise die Hände gebunden. Alles andere als Abstiegskampf pur wäre eine große Überraschung.