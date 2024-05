Nächster Ausfall bei Bayern

Bayern München muss wie erwartet das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch ohne Raphael Guerreiro bestreiten.

Der Portugiese zog sich am Samstag im Bundesligamatch gegen Stuttgart (1:3) eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk zu. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit.

Guerreiro war in Stuttgart bereits in der 17. Minute ausgewechselt worden. Beim Blocken eines Schusses hatte er sich verletzt. Das Stadion verließ er an Krücken.

(APA)/Bild: Imago