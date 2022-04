Die win2day Basketball Superliga live bei Sky: Spiel zwei der Viertelfinalserie SKN St. Pölten gegen UBSC Graz am Donnerstag live auf Sky Sport Austria

via

Das zweite Spiel des Viertelfinal-Duells zwischen dem SKN St. Pölten und dem UBSC Graz am morgigen Donerstag ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Michael Ganhör moderiert und Erich Auer begleitet die Partie als Kommentator

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Die win2day Basketball Superliga Viertelfinal-Duelle gehen in die zweite Runde. Sky Seher:innen dürfen sich am morgigen Donnerstag auf Spiel zwei der Playoff-Serie zwischen dem SKN St. Pölten und dem UBSC Graz freuen. In der ersten Partie der Best-of-5 Serie setzten sich die Favoriten aus Graz mit einem souveränen 80:62 durch. UBSC-Guard Randy Haynes überzeugte dabei mit 24 Punkten und acht Assists. Können die Steirer das Parkett auch im zweiten Match als Sieger verlassen oder schlagen die Niederösterreicher im Heimspiel zurück? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 6. Moderiert wird das Spiel von Michael Ganhör und Erich Auer wird als Kommentator fungieren.

Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:

Donnerstag, 28. April 2022

18:55 Uhr

SKN St. Pölten – UBSC Raiffeisen Graz, live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Erich Auer

