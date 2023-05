Elfmeter bringt Wende: West Ham dreht Spiel gegen Alkmaar

West Ham United hat im Hinspiel des Conference-League-Semifinales einen wichtigen Schritt Richtung Endspiel gemacht. Die „Hammers“ drehen das Heimduell gegen Alkmaar nach einem Pausenrückstand und gehen mit einem 2:1-(0:1)-Heimerfolg vom Platz.

Tijani Reijnders hatte die Gäste vor dem Pausenpfiff sehenswert in Führung gebracht (41.). Der Ausgleich gelang Said Benrahma durch einen Elfmeter (67.) nach einem Foul von Torhüter Mathew Ryan. Nur neun Minuten später vollendete Michail Antonio die Wende für West Ham (76.). Das Team von Trainer David Moyes geht also mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel kommende Woche in den Niederlanden.

West-Ham-Coach Moyes im Interview

„Ich denke jeder im Stadion hat gefühlt, dass das eine harte Nacht war“, sagt Moyes nach dem knappen Erfolg im Interview. „Aber wir haben gewonnen und wollen auch das Rückspiel so gestalten.“

Die TORE im VIDEO

1:0 – Tijani Reijnders (41.)

1:1 – Said Benrahma (67.)

2:1 – Michail Antonio (76.)

(APA/Red.) / Bild: Imago