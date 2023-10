EM-Auslosung: Österreich noch mit Chance auf Topf 1

Bei der Auslosung der EM-Gruppen am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie werden die 24 EM-Teilnehmer in vier Gruppen à sechs Teams gelost. Das ÖFB-Team könnte es dank der UEFA-Regeln für die Zusammensetzung der Lostöpfe sogar noch in Topf 1 mit zahlreichen Weltklasse-Nationen schaffen.

Denn in Lostopf 1 befinden sich neben Gastgeber Deutschland, der als Kopf der Gruppe A gesetzt ist, die fünf punktbesten Team aus der laufenden EM-Qualifikation. In die Wertung kommen jeweils nur die Spiele der ersten fünf Teams jeder Gruppe untereinander, um den Mannschaften in Sechsergruppen keinen Vorteil zu gewähren.

Belgien-Duell könnte für ÖFB-Team entscheidend sein

In Topf 1 wären aktuell fünf gespielten Runden die Mannschaften aus Portugal (15 Punkte/Tordifferenz +20), Schottland (15/+11), Frankreich (15/+11), England (13/+14) und Belgien (13/+12) gesetzt.

Das ÖFB-Team lauert mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von +8 knapp dahinter und hat noch alle Chancen auf Lostopf 1.

Mit einem Sieg am Freitag gegen Belgien, das aktuell nur aufgrund der mehr erzielten Tore den Platz im ersten Topf einnimmt, würde Österreich einen großen Schritt Richtung Lostopf 1 machen.

Schwere Gegner auch in Topf 2

Ob der Platz in Lostopf 1 ein großer Vorteil ist, steht auf einem andern Blatt Papier. Zwar würde man mit Vize-Weltmeister Frankreich, Vize-Europameister England, dem spielstarken Portugal und Gastgeber Deutschland einigen Brocken aus dem Weg gehen, aber auch in Lostopf 2 würden unangenehme Gegner auf das ÖFB-Team warten.

Spanien (9/+13) und die Niederlande (9/+3) etwa könnten selbst bei einem Sieg in ihrem jeweils noch zusätzlich ausstehenden Spiel die Punktemarken der besten Teams nicht erreichen. Sie müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um noch im ersten Topf zu landen. Italien (7/+2) ist bei ebenfalls einem Spiel weniger in der Setzliste momentan sogar noch weiter zurück.

Selbst bei einem Einzug in den ersten Lostopf könnte das Team von Ralf Rangnick also noch auf Nationen wie Spanien, die Niederlande, Italien, Kroatien oder die Schweiz treffen.

Bild: GEPA