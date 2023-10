Lange Durststrecke: ÖFB-Team gegen Belgien seit 64 Jahren sieglos

Will Österreichs Fußball-Nationalteam bereits am Freitag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen Belgien das EM-Ticket lösen, muss es auch eine lange Durststrecke beenden.

Die ÖFB-Auswahl hat seit 64 Jahren nicht gegen Belgien gewonnen. Seit dem jüngsten vollen Erfolg am 14. Juni 1959 (4:2 in einem Freundschaftsspiel in Wien) gab es in sechs Partien zwei Niederlagen und vier Remis.

Alle acht Vergleiche davor hatten die Österreicher gewonnen. Die Gesamtbilanz in 15 Spielen ist mit neun Siegen und einem Torverhältnis von 42:19 aus ÖFB-Sicht also immer noch klar positiv.

Ljubicic über Ausfälle: „Wir werden es auch mit den anderen packen“

Zuletzt ein Remis in Brüssel

Im Juni erreichten die Österreicher beim Favoriten in Brüssel ein 1:1. Österreichs Führung durch Michael Gregoritsch glich Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku nach der Pause aus. Lukaku führt mit acht Toren in fünf Spielen die Schützenliste der gesamten EM-Qualifikation an. Der angeschlagene Gregoritsch ist mit vier Treffern Österreichs bester Schütze der laufenden Quali.

Beim bisher letzten Sieg der ÖFB-Auswahl gegen die Belgier 1959 glänzte Erich Hof, Legende des Wiener Sport-Club, mit einem Doppelpack. Als ÖFB-Kapitän fungierte Gerhard Hanappi, als Teamchef Karl Decker.

(APA)/Bild: GEPA