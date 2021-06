England-Legende Lineker trägt “Deutschland-Spruch” zu Grabe

Der englische Ex-Nationalspieler Gary Lineker hat einen Abgesang auf seinen eigenen berühmten Fußballspruch über den Ausgang von Fußballspielen angestimmt. “Ich denke, es ist an der Zeit, dass der Satz ‘die Deutschen gewinnen immer’ zu Grabe getragen wird. Ruhe in Frieden”, schrieb Lineker am Dienstag nach dem 2:0-Sieg der englischen Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale in London gegen Deutschland.

Lineker wird der oft wiederholte Satz zugeschrieben: “Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.”

I think it’s time ‘the German always win’ phrase was put to bed. Rest in peace. 🙌🏻 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

(APA)

Bild: Imago