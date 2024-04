Entscheidung steht: Nagelsmann soll neuer Bayern-Trainer werden!

Der FC Bayern hat sich festgelegt: Julian Nagelsmann soll zurückkehren. Eine Entscheidung des aktuellen Bundestrainers steht aber noch aus.Die Rückkehr von Julian Nagelsmann zum FC Bayern nimmt konkrete Formen an…

Sky hatte bereits exklusiv berichtet, dass der Noch-Bundestrainer nach der Absage von Xabi Alonso einer der Top-Kandidaten beim deutschen Rekordmeister ist. Die Gespräche wurden seitdem intensiviert und sind fortgeschritten. Im Raum soll ein Drei- oder Vierjahresvertrag stehen. Im Juli 2021 hatten ihm die Bayern noch einen Fünfjahresvertrag unterbreitet.

Zusage von Nagelsmann steht noch aus

Der 36-Jährige wäre grundsätzlich bereit, nach seinem überraschenden Aus im März 2023, im kommenden Sommer nach der Heim-EM zum zweiten Mal das Traineramt bei den Bayern zu übernehmen. Denn Thomas Tuchel muss nach Saisonende bekanntermaßen gehen.

Noch hat Nagelsmann den Verantwortlichen an der Säbener Straße jedoch nicht final zugesagt. Doch Nagelsmann weiß: Wenn ihn die Bayern jetzt holen, dann werden auch alle Bosse dahinterstehen.

Nach Informationen von Sky geht man bei den Bayern davon aus, bei der Trainersuche jetzt auf der Zielgeraden zu sein. „Der weiße Rauch wird irgendwann aufsteigen“, hatte Max Eberl bezüglich der Trainersuche vergangene Woche in London bei Prime Video verkündet. In den kommenden Tagen könnte es so weit sein. Bei Nagelsmann?

Kein Kontakt zur Zidane-Seite

Neben Nagelsmann, Bayerns aktueller Topfavorit, sind weiterhin Roberto De Zerbi (Brighton) und Unai Emery (Aston Villa) in der Verlosung. Wenngleich De Zerbi zuletzt in einem Interview beim TV-Sender Bobo TV gesagt haben soll: „Ich fühle mich sehr wohl in der Premier League und ich habe gar nicht vor, zu gehen.“

Ralf Rangnick ist nicht in der engeren Auswahl. Ebenso hat es nach Sky Infos in den letzten Tagen keinen Kontakt zum Management von Zinedine Zidane gegeben, wie es die spanische Marca berichtet hatte. Zidane ist an der Säbener Straße aktuell kein Thema. Der Fokus liegt nun auf der Zusage von Nagelsmann, für den sich zuletzt auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß wieder starkgemacht hat.

