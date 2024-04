Müller nach Leverkusen-Meisterschaft: „Das wird neu, das wird anders“

Bayern-Star Thomas Müller hat sich nach der feststehenden Meisterschaft von Bayer Leverkusen zu Wort gemeldet und blickt voller Vorfreude auf den CL-Kracher gegen den FC Arsenal.

„Die Meisterschaft ist entschieden. Nach elf Meisterschaften in Folge hat sich in diesem Jahr Bayer 04 Leverkusen mit einer wirklich sensationell guten Performance die Schale geholt! Bis jetzt ist das Team von meinem ehemaligen Mitspieler Xabi Alonso in dieser Saison ungeschlagen. Hut ab vor dieser Leistung und meine Glückwünsche zum Titel ans komplette Team und den Verein“, schrieb der Routinier auf LinkedIn und blickte auf die kommende Spielzeit: „Das bedeutet für die nächste Saison, dass wir dann die Jäger sind. Das wird neu, das wird anders, das bringt frischen Wind.“

„In München wird es knistern“

Nach all den „berechtigten Gratulationen“ gehe es jetzt aber wieder um den FC Bayern. „Es geht um die Krone des europäischen Clubfußballs. Am Mittwoch, beim Champions League-Rückspiel gegen den FC Arsenal (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass), wird es in München knistern“, betonte er. „Nach dem 2:2 im Hinspiel können wir mit einem Sieg ins Halbfinale einziehen. Diese Abende, dieser Druck, diese besondere Stimmung in der Allianz Arena – ich freu mich drauf.“

Bild: Imago