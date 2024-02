Das erste von zwei geplanten Abfahrtstrainings im alpinen Ski-Weltcup der Frauen in Kvitfjell ist wegen schlechter Sicht und fortgesetztem Schneefall abgesagt worden.

Am Freitag wird ein neuer Versuch unternommen. In Norwegen sollen Cornelia Hütter und Co. am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag einen Super-G bestreiten.

