Ex-Liverpool-Profi Lovren öffnet sein Hotel für Erdbebenopfer

Der ehemalige Star des FC Liverpool reagiert auf das schwere Erdbeben in seiner Heimat mit einer großen Geste.

Dejan Lovren wendet sich an die Einwohner der Kleinstadt Petrinja, die vor einigen Tagen ein Erdbeben der Stärke 6,3 erschütterte. Der 31-Jährige macht den Opfern ein Angebot: “Liebe Bürger von Petrinja, ich stelle mein Hotel in Novalja für die 16 am meisten gefährdeten Familien zur Verfügung”, schreibt der Kroate via Instagram. Das Hotel des 62-maligen Nationalspielers steht auf der Insel Pag.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dejan Lovren (@dejanlovren06)

Quelle: sport.sky.de

Beitragsbild: Getty Images.