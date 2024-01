Ex-Rapidler Boyd vor Abschied aus Kaiserslautern

Der frühere Rapid-Angreifer Terrence Boyd steht vor einem Abschied vom deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Wie der „kicker“ berichtet soll der Vertrag des 32-Jährigen in Kürze aufgelöst werden. Boyd brachte es in der Hinrunde auf 15 Einsätze in der zweiten Bundesliga, in denen er zwei Tore und einen Assist beisteuerte.

Der ehemalige US-amerikanische Teamspieler kickt seit Jänner 2022 für die „Roten Teuel“. Sein Vertrag in Kaiserslautern läuft noch bis Sommer 2024.

Zwischen 2012 und 2014 stand Boyd beim SK Rapid unter Vertrag. In 80 Pflichtspielen für die Hütteldorfer erzielte der Mittelstürmer 37 Treffer und lieferte elf Vorlagen.

(Red.)

Bild: Imago