Ex-Salzburg-Trainer Marsch vor Engagement in Ungarn

Jesse Marsch steht offenbar kurz vor einer Rückkehr auf die Trainerbank. Wie mehrere ungarische Medien berichten, soll der Ex-Salzburg-Coach vor der Unterschrift bei Ferencvaros Budapest stehen.

Der US-Amerikaner trainierte von März 2022 bis Februar 2023 Leeds United und ist seitdem vereinslos. Nun heuert der 49-Jährige offenbar in Ungarn an. Marsch soll sich bereits zu Verhandlungen in Budapest befinden.

Bei Ferencvaros Budapest wurde in der vergangenen Woche Ex-Tirol-Meisterkeeper Stanislaw Tschertschessow entlassen.

Bild: Imago