Flutlicht-Ausfall! Duell Union Gurten – Rapid unterbrochen

Das Spiel in der zweiten Fußball-Cup-Runde zwischen Union Gurten und Rapid ist zu Beginn der Verlängerung wegen eines Flutlichtausfalls unterbrochen worden.

Nach der regulären Spielzeit steht es 2:2. Rapid ging durch Oliver Strunz per Elfmeter in der 18. Minute in Führung, doch Jakob Kreuzer (36.) und Fabian Wimmleitner (76.) drehen die Partie. Joker Matthias Seidl schoss Rapid in der 82. Minute schlussendlich in die Verlängerung.

Um 23.15 Uhr soll die Partie fortgesetzt werden, sofern das Stromnetz im Rieder Klaus-Roitinger-Stadion hält.

Bild: GEPA