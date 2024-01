Freund gibt Transfer-Update

Sportdirektor Christoph Freund hat bei DAZN ein Update über die Transfersituation beim FC Bayern gegeben.

Konkrete Namen wie Nordi Mukiele oder Kieran Trippier wollte der Österreicher zwar nicht kommentieren, betonte allerdings: „Wir sind noch in Gesprächen mit verschiedenen Spielern, das ist fakt. Wir werden sehen, was die nächsten Tage noch passiert.“ Dazu machte Freund aber klar: „Es muss im Winter auch umsetzbar sein und Sinn ergeben. Wir haben immer gesagt, dass wir was machen, wenn es passt für alle Seiten. Kann noch passieren.“

(skysport.de) / Bild: Imago