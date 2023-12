Fulham schießt Nottingham vom Platz – Liverpool mit Mühe gegen Schlusslicht

Dank eines Arbeitssiegs hat der FC Liverpool in der englischen Premier League seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Arsenal gefestigt. Gegen Schlusslicht Sheffield United setzte sich die Mannschaft von Coach Jürgen Klopp am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) durch. Fulham sorgt mit einem 5:0-Heimsieg gegen Nottingham Forest für Furore.

Klopp und sein Team bekamen es in Sheffield mit einem neuen Mann an der Seitenlinie zu tun. Nach katastrophalem Saisonstart hatte der Aufsteiger Teammanager Paul Heckingbottom gefeuert und Vereinslegende Chris Wilder (56) zurückgeholt. Doch die erhoffte Wirkung verpuffte – Liverpool dominierte die Partie trotz einiger Defensivprobleme über weite Strecken. Kapitän Virgil van Dijk (37.) per Kopf und der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (90.+4) trafen für die Reds, die mit zwei Punkten Rückstand auf den FC Arsenal weiter im Meisterrennen verbleiben.

Fulham dominierte das Spiel von Beginn an und ließ Nottingham zu keiner Chance kommen. Alex Iwobi (30., 73.), Raul Jimenez (34., 54.) und Tom Cairney (86.) sorgten für die Tore an der Craven Cottage.

(Red./SID)/Bild: Imago