Nicht nur Liverpool: Diese Teams sind in Europa ungeschlagen

Der FC Liverpool grüßt ungeschlagen von der Tabellenspitze. Doch die Reds sind nicht das einzige Team, das in der Liga unbesiegt ist. Sky Sport Austria blickt auf die europäischen Pendants von Liverpool.

Der FC Liverpool thront nach dem 1:0-Sieg bei Tottenham Hotspur nach 21 Spielen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Premier League. Die Reds bringen es auf 20 Siege und ein Remis.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat der Klub von Jürgen Klopp dadurch nicht. In den 54 Mitgliedsverbänden der UEFA gibt es insgesamt elf Teams, die ungeschlagen sind.

In manchen Ligen – wie in Schweden oder Norwegen – ist die Saison bereits beendet und die Teams sind noch nicht in die neue Spielzeit gestartet. Wurde in einer Liga noch kein Spieltag absolviert, wurde die alte Saison als Maßstab herangezogen.

