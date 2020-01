VIDEO: Austria-Legenden gewinnen Charity-Turnier in Perchtoldsdorf

via

via Sky Sport Austria

In Perchtoldsdorf trafen sich am Samstag beim jährlichen Charity-Turnier zahlreiche Legenden des österreichischen Fußballs. Unter anderem streiften sich die Sky-Experten Hans Krankl, Andreas Herzog, Toni Pfeffer und Manuel Ortlechner für einen guten Zweck wieder ihr Trikot über.

Im Finale setzten sich die Legenden der Wiener Austria im 7-Meter-Schießen mit 6:5 (2:2) gegen den Wiener Sport-Club durch (siehe VIDEO)!

Die Erlöse in der Höhe von 7.5000 € des von “Sportler helfen Sportlern” organisierten Turniers gehen an die junge, österreichische Schwimmerin Janina Falk. Ziel ist es, der Wiener Behindertensportlerin des Jahres 2018 bei dem Erwerb eines FASD-Assistenzhundes finanziell zu helfen. Der speziell ausgebildete Hund soll das Alltagsleben der Athletin erleichtern und sie bei ihrem großen Ziel, der Teilnahme bei den Paralympics 2020 in Tokio, unterstützen. Weitere 1.500 € wurden für Rollstuhlfußballer lukriert.