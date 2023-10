Gänsehautmoment am Sport-Club-Platz: Applaus für im künstlichen Koma liegenden „Capitano“ Dimov

Gänsehaut-Moment am Wiener Sport-Club-Platz! Im Heimspiel des WSC gegen den FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost kam es in Minute 17 in Absprache mit den Gästen zu einer Spielunterbrechung und Standing Ovations der Zuschauer.

Hintergrund der Aktion ist die schwere Verletzung von Sport-Club-Kapitän Philip Dimov. Dimov zog sich am vergangenen Samstag eine schwere Kopfverletzung zu und befindet sich weiter im künstlichen Koma.