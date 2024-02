Glück im Elferschießen: Südafrika gewinnt Spiel um Platz drei bei Afrika-Cup

Südafrikas Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) den dritten Platz gesichert.

Die Bafana Bafana setzte sich am Samstagabend im „kleinen Finale“ nach 90 torlosen Minuten mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen die Demokratische Republik Kongo durch. Das Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr) bestreiten Nigeria und die ivorischen Gastgeber in Abidjan.

Torhüter Ronwen Williams wurde mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner für Südafrika, das nach dem bitteren Halbfinalaus im Elfmeterschießen gegen Nigeria die beste Platzierung bei einer Afrikameisterschaft seit dem dritten Rang 2000 holte. Für die DR Kongo, die der Elfenbeinküste unterlag, hatte Stuttgart-Profi Silas in der regulären Spielzeit die besten Chancen. In der Anfangsphase (9.) wie auch nach gut einer Stunde (65.) blieb der VfB-Stürmer aber ohne Glück im Abschluss.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.