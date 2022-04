Gmunden legt mit BSL-Sieg in Kapfenberg nach

Die Swans Gmunden haben in der vorletzten Runde vor dem Play-off-Start in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) noch einmal Moral getankt. Der Tabellenzweite rang die Kapfenberg Bulls am Mittwochabend auf dramatische Manier auswärts mit 93:92 nieder.

Spitzenreiter BC Vienna rehabilitierte sich für die jüngste Niederlage gegen die Gmundner mit einem klaren 94:65 gegen UBSC Graz. Auch der SKN St. Pölten landete mit 86:78 gegen die Oberwart Gunners einen Heimsieg.

Gmunden nutzte einen Fehler in Kapfenbergs Verteidigung zum spielentscheidenden Korb, den Cedric Anderson erzielte. Dabei hatte Nemanja Krstic die Steirer, als Sechster Schlusslicht der Platzierungsrunde, mit einem Dreier sechs Sekunden vor Schluss noch mit 92:91 in Führung gebracht. „Kämpferisch kann man der Mannschaft keine Vorwürfe machen, und der Rest ist Unerfahrenheit in engen Situationen“, meinte Bulls-Coach Michael Schrittwieser.

BC Vienna holte nach dem jüngsten Rückschlag am Samstag in Gmunden (91:99) den 15. Sieg in den vergangenen 16 BSL-Spielen. Die beiden Teams gelten als Favoriten, wenn am ersten Wochenende nach Ostern das Viertelfinale beginnt.

