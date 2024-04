Dank Kylian Mbappe hat Paris St. Germain im französischen Fußball-Pokal erstmals nach drei Jahren wieder das Endspiel erreicht.

Durch ein Tor seines Superstars gewann der Meister und Ligue-1-Spitzenreiter im Halbfinale gegen den Tabellenachten Stade Rennes 1:0 (1:0). Im Endspiel am 25. Mai in Lille gegen Ex-Cupgewinner Olympique Lyon (3:0 gegen Zweitligist US Valenciennes) hofft der Rekordsieger nun auf seinen 15. Pokalerfolg.

Mbappe war für PSG in der Revanche für das verlorene Pokalfinale von 2019 (5:6 im Elfmeterschießen) einmal mehr der Matchwinner. Der 2018-Weltmeister machte seinen vergebenen Foulelfmeter nur drei Minuten später durch sein Siegtor (40.) wieder gut.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID).

Beitragsbild: Imago.