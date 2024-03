Überraschende Aussagen! PSG hofft auf Mbappe-Wende

PSG-Trainer Luis Enrique hat noch immer Hoffnung auf einen Verbleib von Kylian Mbappe über den Sommer hinaus.

„Ich hoffe immer noch, dass Kylian seine Meinung ändern wird. Er hat noch nichts angekündigt. Er kann seine Meinung noch ändern“, betonte er vor dem Spiel gegen Olympique Marseille. „Stellen wir uns vor, wir gewinnen in dieser Saison vier Titel und Kylian entscheidet sich im letzten Moment, dass sein Platz in Paris ist. Warum nicht?“

Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus. Die Zeichen stehen eindeutig auf einen ablösefreien Wechsel zu Real Madrid. Der Deal ist nur noch Formsache: „Bei PSG hat er noch Vertrag bis 30.6. – aber eins ist klar, in diesem Sommer wird Florentino Perez endlich – nach so vielen Jahren seinen Wunschtransfer bekommen und ihn im Santiago Bernabeu vorstellen können“, betonte Spanien-Insiderin Marta Fernandez Cortez von Diario Sport gegenüber Sky.

Davon hängt die Verkündung ab

„Mbappe hat vor wenigen Tagen gesagt, dass er seine Zukunft noch vor der EM geklärt haben will und die Europameisterschaft beginnt am 14.6. – aber man muss berücksichtigen, dass PSG sich noch große Hoffnungen in der Champions League macht“, erläuterte sie und erklärte, wovon die die Verkündung abhängt: „Im Viertelfinale geht es gegen den FC Barcelona und in einem möglichen Finale könnte es auch noch gegen Real Madrid gehen. Also hängt die Bekanntgabe seines Wechsels vor allem vom Abschneiden in der Champions League ab.“

