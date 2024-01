Hütter-Klub Monaco leiht DFB-Teamspieler aus

Adi Hütter darf als Trainer der AS Monaco einen prominenten Neuzugang im Kader begrüßen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer von West Ham United in das Fürstentum.

Der Verteidiger sei zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen worden, dazu sei eine Kaufoption vereinbart worden. Der 27-Jährige kennt die Lique 1 bereits aus seinen vier Jahren beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain.

Für Kehrer soll die Rückkehr eine Möglichkeit sein, sich wieder in den Fokus zu spielen. In der Premier League kam er kaum noch zum Einsatz, auch im Kader des deutschen Nationalteams fehlte er zuletzt bei den Lehrgängen.