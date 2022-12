Janko: „Messi hat damit sein Lebenswerk vollenden können“ – Alle Stimmen zum Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis

Janko zu Messi und der Bischt: „Messi nicht gewusst hat, was er mit der Situation anfangen soll“

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis Spezial waren die beiden Sky Experten Hans Krankl und Marc Janko.

„DAB | Der Audiobeweis Spezial“ Folge #176 mit Krankl & Janko

Alle Stimmen zu „DAB | Der Audiobeweis“

Hans Krankl (Sky Experte):

…zu Weltmeister Argentinien: „Drei Wörter: Wir sind Weltmeister. Mein Leo hat es geschafft. Ich habe es ihm gewünscht, am Abschied seiner Karriere, mit dem großen Diego gleichzuziehen oder ihn sogar zu überflügeln. Es freut mich sehr. Habe mehrere Freudentränen verdrückt.“

…über das spektakuläre WM-Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich: „War von der Dramatik her unglaublich. Ein unglaubliches Spiel bis zur letzten Sekunde. Fantastisch. Eines der besten Finale, das es je bei einer WM gab.“

…zu WM-Held Lionel Messi: „War klar, dass es seine letzte WM wird und denke, dass er sich dementsprechend vorbereitet hat. Und er war wieder der überragende Spieler.“

…über weitere WM-Helden: „Wenn du diesen Rodrigo de Paul spielen hast gesehen, mit was für einem Herz, mit was für einer Leidenschaft der gespielt hat, wie sich der in Schüsse geworfen hat, Tacklings gemacht hat, Fouls gemacht hat – und auch bei allen Spielern von Argentinien war es so – dann war es sensationell. Die wollten den Sieg mehr wie Frankreich. Das hat sie zum Sieger gemacht. Frankreich hat vielleicht die technisch besseren Spieler und mehr außergewöhnliche Spieler, aber gegen dieses Argentinien, wie die sich gestern als Mannschaft verhalten haben, das war großartig.“

…angesprochen auf den Stellenwert des WM-Titels für das Land Argentinien: „Ist ein Land, das liebt den Fußball, lebt für den Fußball und seine Nationalmannschaft. Ist ein Traum, ist Südamerika, ist eine andere Mentalität, als wir sie haben.“

…über die Beziehung der Argentinier zu Messi: „Man darf nicht vergessen, dass er nicht immer der Liebling aller war. Die Argentinier haben ihm lange nicht verziehen, dass er nicht in Argentinien gespielt hat, sondern in Barca. Aber natürlich ist mit diesem Sieg jetzt alles in Ordnung.“

…über Argentinien-Trainer Lionel Scaloni: „Man darf eines nicht vergessen, unser aller Liebling Maradona hat über Scaloni gesagt: ,Der kann nicht einmal den Verkehr leiten, schon gar nicht die Nationalmannschaft.´ Er war sehr umstritten, aber was gibt es Größeres für einen Trainer, als den Beweis des Weltmeistertitels.“

…zu Frankreich-Star Kylian Mbappe: „Ein großartiger Spieler, tut mir leid für ihn. Er ist nicht die Zukunft, er ist schon die Gegenwart. Wird der Spieler, der Messi, Ronaldo ersetzen wird. Er hat eine Schnelligkeit von einem anderen Planeten. Kannst du nicht lernen. Und nebenbei ist der technisch schon so versiert. Aber ich sage es nochmals: Der ist noch nicht am Gipfel angekommen.“

…mit einem Fazit zur WM in Katar: „Man hat bei dieser WM gesehen, dass die Großen nicht mehr so groß sind, wie sie waren und die Kleinen können sich aufgrund ihrer taktischen Ausbildung schon so wehren, dass es für die sogenannten Großen sehr, sehr schwer ist, die Kleinen zu brechen. Ist schwieriger geworden, die Kleinen zu besiegen.“

…weiter mit seinem Fazit: „Die Weltmeisterschaft hat ihren Höhepunkt absolut mit diesem Finalspiel gehabt. War an Dramatik nicht zu überbieten. Dieses Finale überdeckt die schlechten Spiele und vielleicht auch das Rundherum, was man viel früher besprechen hätte müssen. Man wird sich an dieses Finalspiel in Katar erinnern.“

…zum Termin einer WM im Dezember: „Kann ich nicht leiden, eine WM im Dezember.“

…über die Auswirkungen der langen Nachspielzeiten bei der WM auf die europäischen Ligen: „Wird einen Mittelweg geben und nicht so krass werden, wie bei der WM.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über Weltmeister Argentinien: „Argentinien ist der emotionale Sieger dieser WM und der Sieger der Herzen. Jeder hat Messi diesen Titel gegönnt. War wirklich ein denkwürdiges Ereignis, was wir uns gestern anschauen konnten. Fand es einfach schön, so viele Emotionen nach einem Spiel zu sehen. Um diese Argentinische Mannschaft gibt es wirklich so viele schöne und emotionale Geschichten. Erwärmt einem schon das Herz und ich freu mich einfach extrem mit Argentinien und auch für Messi, dass er sein Lebenswerk vollenden konnte.“

…zum WM-Finale: „Argentinien hat Frankreich erste Halbzeit de facto nicht stattfinden lassen. Da war keine gefährliche Aktion dabei. Zusätzlich hat Argentinien sein Herz am Platz gelassen und sie sind über ihre Grenzen hinausgegangen. Und kurz vor Schluss hat Torwart Martinez ihnen noch das Spiel gerettet, beim Schuss von Muani. Wenn der den reinschießt, dann ist es vorbei und dann haben die Franzosen eine Partie, die sie nie gewinnen hätten dürfen, gedreht. Und dann war es wieder einmal Messi, der sie ins Ziel gerettet hat.“

…weiter zu Frankreich: „Haben gestern nicht den Ernst der Lage erkannt, weil in einem WM-Finale die schlechteste Turnierleistung aufs Feld zu bringen, zumindest die ersten 75 bis 80 Minuten, ist ein sehr, sehr schlechtes Timing.“

…weiter zu den Elfmeterschützen von Frankreich: „Fand auch die Elferschützenwahl von Frankreich sehr, sehr fragwürdig. Coman ist für mich kein Elfmeterschütze und Tchouaméni genauso wenig. Da müssen die Offensivspieler hin, aber anscheinend hatte da jeder die Hose voll und wollte nicht schießen.“

…über die Leistung des polnischen Schiedsrichters Szymon Marciniak im WM-Finale: „Wie herausragend war eigentlich dieser Schiedsrichter gestern? Habe selten so einen guten Schiedsrichter in einem Endspiel gesehen. War wirklich eine Freude.“

…zum Stellenwert des WM-Titels für das Land Argentinien: „Extrem schön zu sehen. Es feiern alle mit und es sind alle gefühlt eine große Familie. Auch eines der Gründe, warum wir den Fußball so lieben.“

…über WM-Held Lionel Messi: „Wurde ihm jahrelang vorgerechnet, dass er zwar bei den Allergrößten dabei ist, aber Maradona hat die WM gewonnen und er nicht. Jetzt hat er das auch geschafft. Und du wirst im Sport am Ende des Tages irgendwo an Titeln gemessen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, was man ihm ankreiden könnte. Dieser Spieler hat alles gewonnen, was man gewinnen kann, Punkt.“

…über die Aufstellung und Leistung von Ángel Di María: „Fürs Finale haben ihn die Ärzte anscheinend so hinbekommen, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Er war entscheidend beteiligt an den ersten beiden Toren und ohne ihn, hätte es wahrscheinlich nicht so stattgefunden.“

…über Frankreich-Star Kylian Mbappe: „Mbappe mit vier Toren, das zweite war überragend. Auch bezeichnend, dass bei so einem großen Spiel beide Superstars so abliefern. Ist selten. Wirklich eine Freude, so einen Spieler spielen zu sehen. Bin gespannt, wann er den nächsten Schritt von PSG wegmachen wird, dann wird es erst interessant und fängt an, mit den Titeln weiterzugehen.“

…über den Umgang mit Messi und dem arabischen Umhang (Anm. Bischt) bei der Siegerehrung: „Fand ich extrem unpassend, dass ein Sportler in so einem Moment nicht bei sich bleiben darf und so ein Moment nicht Messi, seinem Team und Argentinien gehört. Habe es auch so gedeutet, dass der Messi nicht gewusst hat, was er mit der Situation anfangen soll. Er hat sich das Teil halt anziehen lassen. Leider wurde der Sport auch hier wieder für etwas verwendet, was sehr zu hinterfragen ist.“

…angesprochen auf die Trends bei der WM 2022: „Für mich ist geblieben, dass Flankentraining für die eine oder andere Mannschaft vielleicht gar nicht so schlecht wäre, Stichwort Portugal. Da ist gefühlt im ganzen Halbfinale eine Flanke angekommen. Und die Rückkehr bzw. die Wichtigkeit der Klassischen Neun.“

…über die WM im Dezember: „Rückblickend fand ich es auch nicht so schlimm, wie es viele befürchtet haben, vor allem, weil wir zu dieser Jahreszeit eh ein Winterloch haben und nur Skifahren schauen.“

…über die Auswirkungen der langen Nachspielzeiten bei der WM auf die europäischen Ligen: „Wäre für die Einführung einer Netto-Nachspielzeit.“