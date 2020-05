Jetzt live im Stream: Virtual GP von Monaco mit Leclerc, Bottas, Aubameyang & Co.

via

Die Formel 1 findet aufgrund der Corona-Pandemie vorerst weiterhin virtuell statt. Am Sonntag zeigt Sky den virtuellen GP von Monaco live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung.

Formel-1-Fans dürfen sich auf das sechste eSport-Rennen der Saison freuen. Beim Virtual GP von Monaco duellieren sich am Sonntag aktuelle und ehemalige Fahrer.

Folgende aktuelle Formel-1-Piloten sind bei der sechsten Ausgabe des virtuellen Grand Prix von F1 Esports am Start: Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) Alex Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault) George Russell und Nicholas Latifi (beide Williams).

Neben den Formel-1-Piloten sind beim virtuellen Monaco-GP auch weitere (Sport-)stars am Start: Unter anderem ist Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal ist dabei. Der Ex-BVB-Star geht für McLaren an den Start. Außerdem zockt Keeper Thibaut Courtois von Real Madrid wieder für Alfa Romeo an der Konsole. Und Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi (“Despacito”) gibt sein Debüt für Racing Point.

Diese Fahrer sind am Start

TEAM FAHRER 1 FAHRER 2 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Thibaut Courtois AlphaTauri Tonio Liuzzi Luca Salvadori FDA Hublot Esports Team Charles Leclerc Arthur Leclerc Haas Louis Deletraz Pietro Fittipaldi McLaren Lando Norris Pierre-Emerick Aubameyang Mercedes Valtteri Bottas Esteban Gutierrez RacingPoint David Schumacher Luis Fonsi Red Bull Alex Albon Kai Lenny Renault Esteban Ocon Nicolas Prost Williams George Russell Nicholas Latifi