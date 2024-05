Verstappen zeigt Stärke: Pole Position in Miami

Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position beim Großen Preis von Miami erobert und peilt in Florida das perfekte Wochenende an.

Wenige Stunden nach dem Sieg im Sprintrennen gewann der Red-Bull-Pilot am Samstag auch das Qualifying, er verwies das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die Plätze zwei und drei. In den Grand Prix am Sonntag (ab 20:30 Uhr live auf Sky) startet er erneut als klarer Favorit – obwohl es durchaus Zweifel gegeben hatte.

Verstappen klagte im Shootout zum Sprint und dann auch im Kurzrennen über Probleme mit der Abstimmung, zudem wirkte auch McLaren wie eine Gefahr. Im Qualifying war das Traditionsteam dann aber nicht der erwartete Konkurrent, Lando Norris und Oscar Piastri belegten die Plätze fünf und sechs.

Ferrari lag mit Leclerc etwa anderthalb Zehntelsekunden hinter dem Niederländer, dessen Teamkollege Sergio Perez sortierte sich erst hinter der Scuderia als Vierter ein. Nico Hülkenberg, der als Siebter im Sprint schon wieder Punkte für das Haas-Team geholt hatte, überzeugte auch in der Quali: Von Startplatz neun greift er erneut nach einem Top-10-Ergebnis.

Für Verstappen ist es im sechsten Rennen des Jahres die sechste Pole und bereits die 38. seiner Karriere. Das WM-Klassement führt der dreimalige Weltmeister mit 118 Punkten vor Perez (91) und Leclerc (83) an.

Bild: Imago