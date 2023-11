KAC in Torlaune – Capitals verlieren nach Aufholjagd in Overtime

Der KAC hat sich in der ICE Hockey League mit einem Torspektakel aus der Länderspiel-Pause zurückgemeldet. Die nun fünftplatzierten Rotjacken siegten am Freitagabend bei Fehervar überraschend deutlich mit 7:1. Hinter dem erst am Sonntag wieder ins Geschehen eingreifenden Spitzenreiter Salzburg halten nun vorerst drei Teams punktegleich auf den Plätzen zwei und drei. Die Black Wings sind nach einem 4:1 gegen Pustertal Zweiter, Fehervar und der VSV gleichauf Dritter.

Die Villacher verloren in Bozen mit 4:5 nach Verlängerung. In die Overtime ging es auch in Wien, wo die Vienna Capitals gegen Asiago mit 4:5 den Kürzeren zogen. Schlusslicht Graz gewann bei den Pioneers Vorarlberg mit 2:1 nach Verlängerung, der HC Innsbruck unterlag daheim Olimpija Ljubljana nach Penaltyschießen mit 2:3.

Beim KAC kehrte Goalie Sebastian Dahm nach über einem Monat Verletzungspause ins Tor zurück, auch Raphael Herburger war wieder dabei. Dafür fehlten den Klagenfurtern mit Thomas Hundertpfund, Lukas Haudum, Johannes Bischofberger und Nick Petersen mehrere Stürmer aufgrund von Erkrankungen und Verletzungen. In einer unterhaltsamen Partie mit Härteeinlagen legten die Gäste durch zwei Powerplay-Treffer von Fabian Hochegger im ersten Drittel vor. Ein stark spielender KAC ließ ein Comeback von Fehervar dann nicht mehr zu. Matt Fraser und Herburger trafen im zweiten Drittel, erneut Herburger, Clemens Unterweger und Nikolaus Kraus legten im dritten Drittel nach.

Für die Black Wings war wieder einmal Brian Lebler der entscheidende Mann. Der Rekordtorschütze der Liga traf zum 2:0 und 3:1 und leistete beim 4:1 durch Brodi Stuart den Assist. Lebler teilte sich die Bestmarke bis vor dem Spiel mit der langjährigen KAC-Stütze Thomas Koch. Nun ist er mit 361 Treffern alleiniger Rekordhalter.

Black Wings, Fehervar und VSV reihen sich nun punktegleich auf Plätzen zwei und drei ein

Der VSV unterlag in Südtirol nach einem Schlagabtausch, in dem keines der beiden Teams einen Zwei-Tore-Vorsprung herausschießen konnte. Kevin Hancock, Niklas Wetzl, Philipp Lindner und Robert Sabolic schrieben für die Villacher an. Den Bozenern gelang nach 4:15 Minuten der Verlängerung durch Joshua Teves die Entscheidung.

Die Capitals gingen im ersten Spiel unter dem von Interims- zum Chefcoach ernannten Christian Dolezal trotz einer zwischenzeitlich erfolgreichen Aufholjagd als Verlierer vom Eis. 0:3 lagen die mit Neo-Verteidiger Evan Wadley sowie den nach Verletzungen zurückgekehrten Dominique Heinrich, Hampus Eriksson und Zintis Zusevics spielenden Wiener nach 44 Minuten zurück. Nikolaus Hartl, Lukas Kainz und Evan Weinger trafen aber bis zur 56. Minute zum 3:3. Asiago ging noch einmal in Führung, wieder konnten die Hausherren durch Rok Ticar kontern. In der Verlängerung hatten die Italiener dann das bessere Ende für sich, Michele Marchetti traf mit seinem zweiten Tor an diesem Abend nach 2:27 Minuten.

Auch Innsbruck gegen Ljubljana ging in die Verlängerung, nachdem die Tiroler ein 0:2 nach dem ersten Drittel durch Treffer von Brady Shaw und Senna Peeters ausgeglichen hatten. Der Schlussabschnitt verlief wie die Overtime torlos. Miha Zajc traf im Penaltyschießen für die Slowenen entscheidend. Die Grazer jubelten derweilen in Feldkirch nach Ken Ograjenseks Treffer nach 4:28 Minuten der Verlängerung. Bei den 99ers gab der lettische Stürmer Renars Krastenbergs seinen Einstand. Vorarlberg hat sich in der Pause mit dem schwedischen Verteidiger Bobbo Petersson verstärkt.

