Kärntner Klubs in der Krise: Wer findet im Derby zurück in die Spur?

Das haben sich beide Kärntner Klubs wohl anders vorgestellt. Nach vier gespielten Runden in der Meistergruppe liegen die Vereine aus Kärnten am Tabellenende. Der Wolfsberger AC ist Fünfter und hat in der Meistergruppe bereits vier Niederlagen einstecken müssen. Austria Klagenfurt ist aktuell Letzter und konnte aus vier Spielen nur einen Punkt holen. Wer behält im Derby die Oberhand und findet zurück in die Spur? Die Antwort gibt es jetzt live und frei-empfangbar auf Sky Sport Austria 1!