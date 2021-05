Klagenfurt legt im Aufstiegsrennen nach

via

via Sky Sport Austria

Neben Wacker Innsbruck hat auch Austria Klagenfurt die kleine Chance auf den Bundesliga-Direktaufstieg in der 2. Fußball-Liga gewahrt. Nach dem 3:2 bei Leader Liefering liegen die Kärtner einen Punkt hinter Wacker.

Klagenfurt wusste beim Anpfiff über den Wacker-Sieg Bescheid, der Druck gewinnen zu müssen, beflügelte die Truppe von Coach Peter Pacult, anstatt sie zu hemmen. Markus Pink (10.) leitete den Sieg in Grödig früh ein, Patrick Greil machte schon vor der Pause mit einem Doppelpack (24., 43.) vermeintlich alles klar. Dazwischen sah Lieferings Daouda Guindo wegen Fouspiels die Ampelkarte (41.). Nach Wiederbeginn präsentierten sich die Hausherren in Unterzahl von ihrer besten Seite und kamen dank einem Tor von Benjamin Sesko (66.) und einem Eigentor von Maximiliano Moreira (76.) noch nahe an einen Punktgewinn heran.

An der ersten Niederlage seit 28. Februar (0:1 bei Rapid II) änderte sich für die noch vom kommenden Salzburg-Trainer Matthias Jaissle gecoachten Lieferinger aber nichts mehr, für sie endete eine Serie von elf ungeschlagenen Partien. Klagenfurt jubelte hingegen über den dritten Sieg in Folge. Nächster Gegner ist am Sonntag zu Hause Horn, während die Tiroler bei Vorwärts Steyr gastieren.

(APA)

Beitragsbild: GEPA