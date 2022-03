Kraft und Fettner in Lillehammer-Qualifikation stark

Das ÖSV-Duo Stefan Kraft und Manuel Fettner hat sich in der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Lillehammer in ausgezeichneter Verfassung gezeigt. Lahti-Sieger Kraft musste sich am Mittwoch zum Auftakt der Raw-Air-Serie als Zweiter nur um 0,7 Punkte dem Norweger Johann Andre Forfang geschlagen geben. Fettner fehlte an der dritten Stelle auch nur ein Zähler auf Platz eins. Daniel Huber kam auf Platz sieben ebenfalls in Spitzenfeld.

Auch die restlichen vier Österreicher zogen in den Hauptbewerb am Donnerstag ein. Wegen eines positiven Coronatests nicht an den Start gehen durfte der Slowene Peter Prevc.

(APA)

Artikelbild: Imago