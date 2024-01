Krafts Rekordjagd vertagt: Springen in Szczyrk abgebrochen

Keine Rekordjagd für Skisprung-Ass Stefan Kraft am Mittwoch. Drei Tage nach Einstellung des Weltcup-Rekords an Einzelpodestplätzen hätte der Salzburger heute in Szczyrk die alleinige Führung übernehmen können.

Seit Rang zwei am Sonntag in Wisla stand der Salzburger wie der Finne Janne Ahonen 108-mal auf Weltcup-Siegespodesten, 36-mal und damit exakt ein Drittel davon durfte sich Kraft als Sieger feiern lassen. Schon sechsmal war das in dieser Saison so.

Die Rekordjagd fand allerdings ein vorzeitiges Ende. Nach 40 von 50 Athleten und zahlreichen zwischenzeitlichen Unterbrechungen entschied sich die Jury, die Weltcup-Premiere auf der polnischen Normalschanze nicht mehr fortzusetzen. Der Bewerb könnte am Freitag in Zakopane nachgetragen werden, wo am Wochenende ein Team- und ein Großschanzen-Einzelwettkampf angesetzt sind.

Bild: Imago