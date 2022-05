Magath-Nachfolger: Hertha BSC wohl mit Schwarz einig

Sandro Schwarz wird im Sommer offenbar neuer Trainer von Hertha BSC werden.

Wie der Kicker berichtete, soll sich der Hauptstadtklub mit dem 43-Jährigen einig sein. Schwarz, der am Sonntagnachmittag mit Dynamo Moskau noch das russische Pokalfinale bestreitet, soll dem Bericht zufolge seinen dort noch bis 2024 gültigen Vertrag auflösen. Sky berichtete bereits vor drei Wochen, dass Schwarz in der deutschen Hauptstadt der Top-Favorit ist.

„Ich bin sehr, sehr weit mit den Gesprächen. Es wird sicher so sein, dass wir in den nächsten Tagen einen neuen Trainer präsentieren können“, erklärte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic erst am Dienstag und betonte zudem, was er vom neuen Coach erwarte: „Was er mitbringen muss, ist klar. Persönlichkeit und Feuer für die Hertha. Ich möchte einen aggressiven Fußball sehen, nach vorne gerichtet, nicht nach hinten. Unser Fußball war von Passivität gezeichnet.“

Schwarz kennt die Bundesliga

Schwarz würde auf Felix Magath folgen, der mit der Hertha in der abgelaufenen Saison erst in der Relegation gegen den Zweitligisten Hamburger SV den Klassenerhalt gesichert hatte. Vor seiner Zeit bei Dynamo, das er zuletzt auf Rang drei der russischen Liga führte, hatte Schwarz den FSV Mainz 05 von 2017 bis 2019 trainiert.

Im Gegensatz zu seinen deutschen Trainer-Kollegen Markus Gisdol (Lokomotive Moskau) und Daniel Farke (FK Krasnodar) hatte Schwarz sein Engagement nicht mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beendet. Er hatte dies damit begründet, dass er sich für den Klub verantwortlich fühle.

(SID)

Bild: Imago