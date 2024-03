Schwab beendet Turnier in Südafrika im hinteren Feld

Golfprofi Matthias Schwab hat die SDC Championship von St. Francis Links in Südafrika nach zwei schwachen Runden am Wochenende auf Rang 61 abgeschlossen.

Am Sonntag spielte der Steirer eine 75, nachdem er am Vortag sogar eine 78 auf die Scorekarte eintragen musste. Am Ende bilanzierte der 29-Jährige mit 296 Schlägen (8 über Par). Der Sieg ging an Jordan Gumberg aus den USA (276/12 unter Par), der im Stechen gegen den Südafrikaner Robin Williams die Oberhand behielt.

(APA)

Bild: GEPA